Глава Туркменистана провел кадровые перестановки в МВД

АШХАБАД, 2 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 октября Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел выездное расширенное совместное заседание правительства и Государственного совета безопасности.

На повестку дня мероприятия было вынесено рассмотрение текущего положения дел в различных отраслях национальной экономики, хода реализации принятых национальных программ и проводимых реформ, отчетов руководителей силовых ведомств о деятельности вверенных им структур по обеспечению безопасности, поддержанию мира и стабильности, борьбе с коррупцией и должностными нарушениями.

За допущенные в работе недостатки и злоупотребление служебным положением от должности министра внутренних дел Туркменистана был освобожден и понижен в звании до специального звания майора полиции, а также лишен всех государственных наград Исгендер Муликов.

На его пост заступил прежний вице-премьер по вопросам промышленности полковник Мамметхан Чакыев. Временное исполнение обязанностей вице-премьера по промышленно-коммуникационному комплексу было возложено на заместителя Председателя Кабинета Министров Чарымырата Пурчекова.

Также главой государства был уволен генеральный директор Государственного объединения "Türkmen atlary" Мергеннепес Аннанепесов.

Туркменский лидер также поручил Государственному совету безопасности совместно с Меджлисом в кратчайшие сроки подготовить новую редакцию Программы по борьбе со взяточничеством и коррупцией.

ИП "ТУРКМЕНинформ"