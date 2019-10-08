Глава Туркменистана ознакомился с ходом развития столицы

АШХАБАД, 3 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочую поездку по столице, которая была предпринята с целью ознакомления с текущим положением дел на строительных площадках Ашхабада.

В частности, туркменский лидер ознакомился с ходом возведения таких объектов, как Международный лечебно-эстетический центр, здание Государственного коммерческого банка "Türkmenbaşy", комплекс зданий Аппарата Халк Маслахаты, комплекс зданий Конгресс-центра, отель "Аркадаг", новая Правительственная трибуна и ряд других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"