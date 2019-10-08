Глава Туркменистана провел совещание с членами правительства

АШХАБАД, 4 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с вице-премьером по вопросам промышленности, коммуникаций, строительства, энергетики и коммунального хозяйства Чарымыратом Пурчековым и министром промышленности и коммуникации Тарыберди Дурхановым.

Встреча была организована с целью обсуждения хода реализации принятых национальных программ по развитию всех сфер экономики государства с внедрением современнных производственных и управленческих технологий, строительству объектов социального и экономического назначения в столице и велаятах, развитию новых направлений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"