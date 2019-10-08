В ОБСЕ обсудили принятие резолюции "2021 - Международный год мира и доверия"

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 октября в Вене было проведено очередное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в котором также приняли участие представители Туркменистана.

Туркменская делегация выступила с докладом о принятой по инициативе Туркменистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "2021 год – Международный год мира и доверия", которая предполагает развитие дружественных отношений между народами на основе принципа равенства и приверженности разрешению споров мирными средствами, в частности, посредством политического диалога, взаимопонимания и сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"