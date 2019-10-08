Туркменский лидер провел новые кадровые перестановки

Туркменский лидер провел новые кадровые перестановки06.10.2019 11:18
АШХАБАД, 6 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание Кабинета Министров страны.
На повестку дня было вынесено рассмотрение социально-экономических показателей развития государства по различным отраслям национальной экономики в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, хода реализации принятых национальных программ в столице и велаятах.
После заслушания отчетов вице-премьеров глава государства произвел ряд кадровых перестановок и назначений.
Прежде всего, было присвоено звание генерал-майора полиции недавно назначенному министру внутренних дел Мамметхану Чакыеву, который до этого являлся вице-премьером по вопросам промышленности.
Новым вице-премьером по вопросам промышленности был назначен Байрамгелди Овезов, который до этого занимал пост председателя агентства "Türkmenaragatnaşyk". Теперь ведомство возглавит прежний заместитель министра промышленности и коммуникации Хаджимырат Худайгулыев.
Также Президент Туркменистана подписал указ о назначении генеральным директором Государственного объединения "Türkmen atlary" Ахмеда Бердиева.
ИП "ТУРКМЕНинформ"