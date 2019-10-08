Глава государства почтил память жертв трагедии 1948 года

АШХАБАД, 7 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в прошедших по всей стране мероприятиях в память жертв Ашхабадского землетрясения, унесшего в 1948 году жизни нескольких десятков тысяч человек.

Глава государства наряду с официальными лицами и представителями общественности возложил венки к памятникам Мемориального комплекса "Halk hakydasy" и принял участие в траурном садака.

ИП "ТУРКМЕНинформ"