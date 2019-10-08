Туркменский лидер поздравил российского коллегу

АШХАБАД, 8 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел беседу по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе разговора глава государства поздравил коллегу с 67-летием, пожелал ему крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также новых успехов во всех начинаниях.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"