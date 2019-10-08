Дни туркменской культуры стартовали в Татарстане

АШХАБАД, 8 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 октября в Республике Татарстан Российской Федерации стартовали Дни культуры Туркменистана, которые пройдут в Казани и Елабуге до 10 октября.

Программа культурной акции включает в себя проведение творческих встреч с деятелями культуры обеих стран, концертные выступления мастеров искусств, выставки произведений декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"