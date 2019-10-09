Новый генконсул Туркменистана приступает к работе в ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 октября вновь назначенный Генеральный консул Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах (город Дубай) Ыхласгелди Аманов провел встречу с директором дубайского офиса Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдулрахманом Ганем Аль Мутайви, которому вручил свой консульский патент.

В ходе состоявшихся переговоров состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по всему спектру направлений.

Ыхласгелди Аманов был назначен генконсулом Туркменистана в ОАЭ с зоной ответственности в Дубае указом Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова от 28 сентября. Помимо Генконсульства на территории ОАЭ действует Посольство Туркменистана, которое расположено в столице, городе Абу-Даби.

ИП "ТУРКМЕНинформ"