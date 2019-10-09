Глава Туркменистана аккредитовал посла Афганистана

Глава Туркменистана аккредитовал посла Афганистана09.10.2019 11:48
АШХАБАД, 9 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Афганистан Наджибуллой Алихилом, который прибыл в Ашхабад для вступления в должность.
В ходе аудиенции посол вручил туркменскому лидеру свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение вопросов развития сотрудничества между двумя странами по актуальным направлениям.
Н.Ахилил сменит в должности Мирвайса Наба, который работал в стане с февраля 2016 года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"