МИД Туркменистана посетил делегация Пакистана

АШХАБАД, 9 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 октября ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая с визитом в Ашхабад делегация Исламской Республики Пакистан во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистанской армии генералом Зубаиром Махмудом Хайятом.

В ходе переговоров были рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, торговли и экономики, энергетики, транспорта и связи, науки, образования, культуры.

Отдельное внимание было уделено вопросам строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

ИП "ТУРКМЕНинформ"