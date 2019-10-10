Новый посол Беларуси аккредитован в Ашхабаде

АШХАБАД, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 октября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Вячеслав Бескостый провел встречу с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, которому вручил свои верительные грамоты, чтобы приступить к работе в стране.

Днем ранее новый посол, который сменит в должности Олега Табанюхова, посетил МИД Туркменистана.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, промышленности, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"