Главы МИД обсудили вопросы развития сотрудничества на пространстве СНГ

АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября в Ашхабаде в здании внешнеполитического ведомства Туркменистана было проведено заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств, организованное в рамках предстоящего сегодня в туркменской столице саммита глав государств-участников СНГ и председательства Туркменистана в Содружестве в текущем году.

Для участия в министерской встрече в туркменскую столицу прибыли главы МИД Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров, Республики Армения Зограб Мнацаканян, Республики Беларусь Владимир Макей, Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков, Госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Татьяна Молчан, Российской Федерации Сергей Лавров, Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин, Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, а также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Повестка дня встречи включала рассмотрение вопросов углубления политико-дипломатических связей между странами-участницами СНГ, их экономической интеграции, обеспечения безопасности, укрепления мира и стабильности, развития культурно-гуманитарной сферы.

По итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ были подписаны решения "О Программе действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников Содружества", "О проекте Обращения глав государств – участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", "О проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств" и "Об Играх стран СНГ".

ИП "ТУРКМЕНинформ"