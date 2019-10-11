Главы МИД Туркменистана, Казахстана и Узбекистана подписали соглашение по границе

АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября в рамках прошедшего в Ашхабаде заседания Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств была проведена встреча руководителей внешнеполитических ведомств Туркменистана Рашида Мередова, Узбекистана Абдулазиза Камилова и Казахстана Мухтара Тлеуберди.

В ходе встречи стороны поставили подписи под Протоколом об обмене грамотами о ратификации Договора между Туркменистаном, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о районе точки стыка государственных границ трех государств, который был подписан в Самарканде 10 ноября 2017 года.

Ратификация и вступление Договора в силу направлено на завершение процесса делимитации госграницы трех стран и устранение возможных предпосылок для возникновения территориальных споров в районе точки стыка, которая установлена в районе плато Устюрт.

ИП "ТУРКМЕНинформ"