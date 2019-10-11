Главы МИД Туркменистана, Казахстана и Узбекистана подписали соглашение по границе

Главы МИД Туркменистана, Казахстана и Узбекистана подписали соглашение по границе11.10.2019 11:06
АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября в рамках прошедшего в Ашхабаде заседания Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств была проведена встреча руководителей внешнеполитических ведомств Туркменистана Рашида Мередова, Узбекистана Абдулазиза Камилова и Казахстана Мухтара Тлеуберди.
В ходе встречи стороны поставили подписи под Протоколом об обмене грамотами о ратификации Договора между Туркменистаном, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о районе точки стыка государственных границ трех государств, который был подписан в Самарканде 10 ноября 2017 года.
Ратификация и вступление Договора в силу направлено на завершение процесса делимитации госграницы трех стран и устранение возможных предпосылок для возникновения территориальных споров в районе точки стыка, которая установлена в районе плато Устюрт.
ИП "ТУРКМЕНинформ"