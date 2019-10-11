Туркменский лидер провел встречи с коллегами по СНГ

АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с прибывшими в Ашхабад для участия в открывающемся сегодня в туркменской столице саммите глав государств Содружества Независимых Государств.

В частности, состоялись встречи с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном, Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, а также Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым, с которыми обсудил актуальные вопросы взаимодействия по приоритетным направлениям в контексте СНГ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"