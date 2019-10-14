В Ашхабаде прошел саммит СНГ

АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 октября в Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана в СНГ было проведено заседание глав государств-участников Содружества Независимых Государств, посвященное актуальным вопросам развития сотрудничества в регионе.

Главными темами встречи стали вопросы политической, экономической и культурно-гуманитарной интеграции на пространстве СНГ, обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности, реализации новых совместных проектов в сферах транспорта и связи, ТЭК, промышленности, энергетики, технологий и других.

Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе саммита состоялись выступления лидеров Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова, России - Владимира Путина, Азербайджана - Ильхама Алиева, Беларуси - Александра Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарта Токаева, Кыргызстана - Сооронбая Жээнбекова, Молдовы - Игоря Додона, Таджикистана - Эмомали Рахмона, Узбекистана - Шавката Мирзиёева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По итогам саммита была принята Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, направленная на создание эффективных механизмов партнерства по приоритетным направлениям развития.

Также было объявлено о том, что 31 декабря истекает срок полномочий Председателя Исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева, в связи с чем в ходе заседания была поддержана инициатива Российской Федерации о продлении срока его работы еще на 3 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"