Председателю Исполкома СНГ вручен орден "Битараплык"

АШХАБАД, 13 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о представлении Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева к ордену "Битараплык" (орден Нейтралитета).

Государственная награда была вручена по итогам прошедшего в Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана в Содружестве саммита глав государств-участников СНГ с формулировкой "за большой личный вклад в утверждение постоянного нейтралитета независимого Туркменистана, а также учитывая активное участие в международной жизни, особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между странами и народами".

ИП "ТУРКМЕНинформ"