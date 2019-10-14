Туркменский лидер выразил соболезнования народу Японии

АШХАБАД, 14 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание императору Японии Нарухито и премьер-министру Японии Синдзо Абэ, в котором выразил глубокие соболезнования по случаю гибели множества людей в результате разрушительного тайфуна "Хагибис".

В своем послании туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"