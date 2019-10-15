Туркменистан и Китай провели межмидовские политконсультации

Туркменистан и Китай провели межмидовские политконсультации15.10.2019 11:06
АШХАБАД, 15 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 октября в ведомстве внешней политики Туркменистана был проведен очередной раунд политических консультаций по линии МИД между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой на уровне заместителей министров иностранных дел.
Для участия в переговорах в Ашхабад прибыла с визитом делегация КНР во главе с заместителем министра иностранных дел Лэ Юйчэн.
В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства, транспорта, логистики, здравоохранения, а также спорта и туризма,
ИП "ТУРКМЕНинформ"