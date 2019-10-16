В Ашхабаде обсуждены актуальные вопросы туркмено-иранского сотрудничества

АШХАБАД, 16 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 октября в МИД Туркменистана были проведены политические консультации по линии внешнеполитических ведомств между Туркменистаном и Ираном, для участия в которых в Ашхабад прибыла делегация во главе с руководителем МИД ИРИ Мохаммадом Эслами.

Переговоры были организованы с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и торговли, ТЭК, промышленности, энергетики, транспорта и связи, таможенного регулирования, сельского и водного хозяйства, здравоохранения, науки, образования, экологии, охраны окружающей среды и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"