В Ашхабад прибыл новый посол Великобритании

АШХАБАД, 17 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 октября ведомство внешней политики Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Хью Стенли Филпотт, который вручил копии своих верительных грамот главе МИД Рашиду Мередову.

В ходе состоявшихся переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества между двумя странами по всему спектру приоритетных направлений, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и по линии МИД и парламента.

Прежним главой британской дипмиссии в Ашхабаде с конца 2016 года до нынешнего августа являлась Сорхильда Мэри Вивиа Эбботт-Уотт.

ИП "ТУРКМЕНинформ"