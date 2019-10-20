Туркменская делегация вернулась из Италии

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 октября делегация Туркменистана во главе с замглавы ведомства иностранных дел Б.Мятиевым завершила двухдневный визит в Итальянскую Республику.

Поездка была предпринята с целью проведения консультаций по вопросам развития сотрудничества между двумя государствами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также практических аспектов предстоящего в следующем месяце визита туркменского лидера в Италию.

ИП "ТУРКМЕНинформ"