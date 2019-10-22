Делегация МИД Туркменистана посетила Аргентину

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым посетила Аргентину.

Поездка была предпринята с целью участия в состоявшихся 17 октября в Буэнос-Айресе туркмено-аргентинских межмидовских политических консультациях, коорые были организованы с целью обсуждения приоритетных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта и туризма, поиска новых направлений для взаимодействия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"