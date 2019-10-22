Глава государства провел заседание правительства

АШХАБАД, 19 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

На повестку дня были вынесены практические аспекты организации предстоящих в этом месяце визитов туркменского лидера в Японию и Азербайджан, рассмотрение текущего положения дел в сферах промышленности, ТЭК и энергетики, экономики и торговли, транспорта и связи, науки и образования, здравоохранения, спорта, сельского хозяйства.

В ходе заседания глава государства утвердил Постановление о приватизации объектов сферы торговли и услуг.

ИП "ТУРКМЕНинформ"