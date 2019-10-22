Глава Туркменистана поздравил тружеников производственной сферы страны

АШХАБАД, 20 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к работникам промышленной индустрии страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Поздравляю вас с Днем работников промышленности! Этот профессиональный праздник, широко и торжественно отмечаемый на государственном уровне, символизирует признание ваших заслуг в производстве конкурентоспособной, пользующейся большим спросом на мировом рынке промышленной продукции, строительству транспортно-транзитных коридоров, транснациональных коммуникационных систем.

Фундаментальные подходы к задачам по индустриализации придают импульс динамичному развитию экспортоориентированных промышленных отраслей, что отражает цели государственной политики экономического роста.

Производимые хлопковое волокно, различные шелка и ткани, вязаные изделия, швейная и трикотажная продукция, а также обувь составляют солидную часть отечественных экспортных товаров, что свидетельствует о превращении нашей страны в одно из государств с мощной текстильной промышленностью. Предприятия отрасли, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, планомерно наращивают ассортимент импортозамещающей продукции, а также объемы высококачественного текстиля.

Постоянное внимание уделяется и развитию химического комплекса, базирующегося на богатых природных ресурсах страны и соответствующей высокотехнологичной инфраструктуре, создание которой, наряду с полным удовлетворением внутренних потребностей, позволяет планомерно наращивать экспорт продукции, пользующейся спросом на зарубежных рынках.

Строятся новые промышленные предприятия, оснащенные современным технологичным оборудованием, а действующие - капитально реконструируются и модернизируются. Производимые на них такие необходимые стройматериалы, как цемент, нерудные и облицовочные материалы, металлоизделия, стекло, монтажные железобетонные изделия для крупнопанельного домостроения, керамзит, каолин, гипс, продукция машиностроения поставляются не только на внутренние рынки, но и экспортируются в крупных объемах.

Значительные инвестиции вкладываются и в формирование современной транспортной и телекоммуникационной системы. Строятся дороги, в том числе регионального значения, прокладываются внутренние и международные маршруты, закупается мощный транспорт, внедряются передовые технологии, создаются новые предприятия и рабочие места.

Формирование устойчивых мультимодальных транзитных коридоров является важным условием функционирования единой транспортной инфраструктуры. Координация деятельности логистических центров, морских портов, международных аэропортов способствует экономическому прогрессу на региональном и глобальном уровнях. В систему связи также внедряются новейшие разработки, современные технологии, что позволяет наращивать потенциал отраслей народного хозяйства страны, реализовывать новые проекты.

В настоящее время наша страна, опираясь на политику миротворчества и конструктивного взаимодействия с государствами мира, успешно реализует трансконтинентальные транспортно-транзитные проекты. На заседаниях авторитетных организаций мы выступаем с предложениями по созданию международных коридоров, которые поддерживаются мировым сообществом. Занимая активную позицию в международных отношениях, в том числе в контексте взаимодействия с ООН, мы выдвигаем конкретные инициативы, совместно с иностранными партнерами реализуем масштабные проекты по созданию транснациональных транспортно-транзитных коридоров.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в труде".

ИП "ТУРКМЕНинформ"