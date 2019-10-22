Новый посол Боснии и Герцеговины прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 22 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 октября ведомство внешней политики Туркменистана посетил прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Боснии и Герцеговины (с резиденцией в Тегеране, Иран) Самир.Веладжич.

В ходе переговоров посол балканского государства вручил копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение вопросов развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Ранее, с июля 2017 года, послом Боснии и Герцеговины в Туркменистане являлся Кемал Муфтич.

ИП "ТУРКМЕНинформ"