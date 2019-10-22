Туркменистан и Грузия обсуждают вопросы развития сотрудничества в транспортной сфере

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Представительная делегация Туркменистана во главе с заместителем министра промышленности и коммуникаций страны совершила визит в Грузию.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем 21 октября в Тбилиси заседании туркмено-грузинской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, которое было посвящено обсуждению практических и нормативно-правовых аспектов наращивания объемов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами посредством автотранспортных грузоперевозок.

ИП "ТУРКМЕНинформ"