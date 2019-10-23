В Ашхабаде обсуждают актуальные вопросы развития ТЭК

АШХАБАД, 23 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 октября в Торгово-промышленной палате Туркменистана начала работу 24-я Международная выставка и конференция "Нефть и газ Туркменистана - 2019", организованная Государственным концерном "Туркменнефть".

К участию в форуме были приглашены представители мировых нефтегазовых компаний, таких как "British Petroleum", "Shell International B.V", "CNPC", "Buried Hill", "PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn. Bhd.", "Dragon Oil", "Vitol", "SOСAR", "Gaffney, Cline& Associates", "Yugneftegaz", "Oracle Netherland B.V." и другие.

Конференция была организована с целью обсуждения новых проектов по развитию нефтегазовой промышленности Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"