Туркменский лидер принял участие в церемонии вступления на трон нового императора Японии

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 октября пребывающий с трехдневным рабочим визитом в Японии Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в торжественной церемонии восхождения на престол Императора Нарухито.

На церемонию были приглашены главы государств и другие высокопоставленные представители различных стран мира.

Помимо участия в церемонии вступления на трон глава Туркменистана в этот день также провел встречу с ректором Университета Хиросаки Кей Сато, который вручил туркменскому лидеру документ о присвоении ему академического звания почетного доктора Университета Хиросаки. Звание было присвоено "за личный вклад в развитие туркмено-японских отношений, науки и образования".

Вечером по случаю интронизации нового императора в Токио был дан официальный прием.

ИП "ТУРКМЕНинформ"