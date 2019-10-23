Туркменский лидер принял участие в церемонии вступления на трон нового императора Японии

Туркменский лидер принял участие в церемонии вступления на трон нового императора Японии23.10.2019 11:52
НОВОСТИ В МИРЕ, 23 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 октября пребывающий с трехдневным рабочим визитом в Японии Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в торжественной церемонии восхождения на престол Императора Нарухито.
На церемонию были приглашены главы государств и другие высокопоставленные представители различных стран мира.
Помимо участия в церемонии вступления на трон глава Туркменистана в этот день также провел встречу с ректором Университета Хиросаки Кей Сато, который вручил туркменскому лидеру документ о присвоении ему академического звания почетного доктора Университета Хиросаки. Звание было присвоено "за личный вклад в развитие туркмено-японских отношений, науки и образования".
Вечером по случаю интронизации нового императора в Токио был дан официальный прием.
ИП "ТУРКМЕНинформ"