Глава Туркменистана завершил визит в Японию

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов завершил трехдневный рабочий визит в Японию, предпринятый с целью участия в церемонии восхождения на трон Императора Японии Нарухито.

В заключительный день визита туркменский лидер провел ряд двусторонних встреч с официальными лицами Японии и представителями японского бизнеса.

В частности, состоялись встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем Палаты представителей парламента Японии Тадамори Осима, руководителями корпораций "ITOCHU", "Sojitz", "Mitsubishi", "Kawasaki Heavy Industries" и других.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались общие и практические аспекты углубления сотрудничества между двумя странами в сферах политики, инвестиций, экономики и торговли, науки, образования, культуры, промышленности, технологий, ТЭК, электроэнергетики, транспорта и связи, сельского и водного хозяйства, текстильной индустрии и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"