Туркменский лидер отбыл с визитом в Азербайджан

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с рабочим визитом в Азербайджан.

Поездка предпринята по приглашению азербайджанской стороны с целью участия в 18-м Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит сегодня в Конгресс-центре в Баку в рамках председательства Азербайджанской Республики в Движении в 2019-2022 годах.

Повестка форума включает обсуждение вопросов обеспечения региональной и глобальной безопасности, развития сотрудничества между странами, входящими в Движение, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"