В Баку проведена встреча глав Туркменистана и Азербайджана

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 октября в рамках визита в Баку, где состоялся 18-й саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

В ходе встречи президенты рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, экологии и охраны окружающей среды, ТЭК, развития инфраструктуры, транспорта и логистики и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"