Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 27 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел по цифровой видеосвязи очередное заседание Кабинета Министров, которое было посвящено актуальным вопросам жизни страны.

В частности, вице-премьеры и ответственные руководители представили главе государства отчеты о ходе реализации внешнеполитического курса страны, строительства объектов социального и экономического назначения, текущем положении дел в сферах ТЭК и энергетики, промышленности, торговли и экономики, транспорта и связи, науки и образования, культуры, спорта, сельского хозяйства и других.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки туркменский лидер объявил строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайший срок допущенных недочетов вице-премьеру по нефтегазововму сектору Мыратгельды Мередову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"