Ашхабад посетила правительственная делегация Малайзии

АШХАБАД, 28 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26-27 октября Туркменистан посетили с визитом представители официальных кругов Малайзии. Целью визита явилось обсуждение актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям.

В частности, 26 октября МИД Туркменистана посетил министр экономических дел Малайзии Дато Сери Мохамед Азмин бин Али. В ходе встречи с главой ведомства Рашидом Мередовым были рассмотрены перспективы развития туркмено-малазийского партнерства в сферах торговли и экономики, энергетики, высоких технологий и инноваций, ТЭК, промышленности.

27 октября для встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым прибыл премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. В ходе переговоров глава государства и его гость обсудили актуальную проблематику мировой и региональной политики, вопросы обеспечения безопасности, развития двустороннего сотрудничества в сферах политики, экономики, торговли, бизнеса, ТЭК, энергетики, технологий, логистики, промышленности, образования, туризма.

По итогам встречи были подписаны Совместное заявление по случаю официального визита премьер-министра Малайзии, Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Малайзии на 2020-2021 годы, а также принят документ о подготовке дипломатов.

После официального обеда в его честь глава правительства Малайзии отбыл из страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"