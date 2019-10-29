Глава государства провел рабочее совещание

АШХАБАД, 29 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел по цифровой видеосвязи рабочее совещание с главами администраций велаятов и Ашхабада и рядом ответственных руководителей.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения текущего положения дел в сельском хозяйстве, хода благоустройства столицы, строительства объектов социального и экономического назначения, реализации принятых национальных программ, а также подготовки к зимнему отопительному сезону.

ИП "ТУРКМЕНинформ"