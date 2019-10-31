Туркменский лидер провел беседу по телефону с коллегой из Узбекистана

АШХАБАД, 31 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Беседа глав двух государств была посвящена рассмотрению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики и торговли, сельского и водного хозяйства, транспорта, энергетики, науки, образования и культуры, экологии и охраны окружающей среды, спорта и туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"