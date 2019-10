Делегация МИД Туркменистана вернулась из Дании

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация ведомства внешней политики Туркменистана приняла участие в прошедших 30 октября в Копенгагене туркмено-датских межмидовских политических консультациях на уровне заместителей министров иностранных дел.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Королевством Дания в сферах политики, торговли и экономики, банков и финансов, бизнеса и инвестиций, науки, образования и культуры.

В частности, были рассмотрены практические аспекты развития партнерства туркменских компаний с Конфедерацией датской промышленности, экспортно-кредитным агентством "Eksport Kredit Fonden" (EKF), "Инвестиционным фондом для развивающихся стран" (IFU), "AVK International A/S", "FLSmidth A/S ", "FURUNO DANMARK A/S" и другими.

ИП "ТУРКМЕНинформ"