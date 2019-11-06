В Ашхабад прибыла правительственная делегация Таджикистана

АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом делегация правительственных и деловых кругов Республики Таджикистан.

31 октября в МИД Туркменистана под руководством министров иностранных дел двух стран Рашида Мередова и Сироджиддина Мухриддина были проведены политические консультации, в ходе которых состоялось обсуждение актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики, торговли, транспорта и связи, энергетики, экологии и охраны окружающей среды, водной проблематики, науки, образования и культуры.

Сегодня в Ашхабаде проходит 9-е заседание совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое возглавляют министр финансов и экономики Туркменистана Батыр Базаров и министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Усмонали Усмонзода.

ИП "ТУРКМЕНинформ"