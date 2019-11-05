Делегация Туркменистана посетила Грузию

АШХАБАД, 2 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 ноября делегация МИД Туркменистана посетила Грузию.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедших в Тбилиси двусторонних консультациях на уровне руководителей консульских служб, которые были организованы с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества между двумя странами в консульской и миграционной сферах, правового положения граждан Туркменистана в Грузии и граждан Грузии в Туркменистане, вопросов туркменских студентов, обучающихся в Грузии.

По итогам встречи был подписан Протокол консульских консультаций между Туркменистаном и Грузией.

ИП "ТУРКМЕНинформ"