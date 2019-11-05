Глава МИД Туркменистана вернулся из Ташкента

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 ноября Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов завершил двухдневный визит в Узбекистан, где принимал участие в состоявшемся в Ташкенте очередном заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

Заседание было посвящено вопросам развития сотрудничества между государствами-членами ШОС в сферах торговли, экономики и инвестиций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"