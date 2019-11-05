Туркменский лидер поздравил ахалских хлопкоробов

АШХАБАД, 4 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к хлопкоробам Ахалского велаята по случаю достижения ими плановой отметки по сбору хлопка - 207 тысяч тонн.

В обращении говорится:

"Поздравляю вас с выполнением договорных обязательств по сдаче государству «белого золота»! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в труде.

Земледельцы Ахалского велаята первыми среди велаятов страны рапортовали об успешном выполнении договорных обязательств. Этот успех стал результатом слаженного и самоотверженного труда арендаторов, частных производителей хлопка, механизаторов, умело управляющих современной техникой, работников водного хозяйства, ученых-аграриев, опытных тружеников сельского хозяйства – всех, кто задействован в этой работе.

Достойный вклад в производство «белого золота» в велаяте внесли хлопководческие хозяйства этрапов и передовики производства. Среди первых следует назвать хлопкоробов этрапов: Геоктепинского, Ак бугдай и Серахсского.

Мы планомерно проводим масштабные преобразования, направленные на обеспечение динамичного развития сельскохозяйственной отрасли, рациональное использование земельно-водных ресурсов, широкое привлечение частных товаропроизводителей в сельское хозяйство, а также модернизацию производственных отношений. Помимо этого, мы в больших объемах инвестируем средства в целях укрепления материально-технической базы отрасли, широкого внедрения наработанного в мире передового опыта и современных методов работы.

Нашими главными целями в отрасли являются увеличение объемов производства высококачественной сельхозпродукции, рациональное использование земельно-водных ресурсов, повышение культуры земледелия путем широкого внедрения в производство последних достижений науки, укрепление продовольственной безопасности и увеличение экспортного потенциала страны.

Сегодня, когда наша страна уверенно движется к новым высотам прогресса, мы ведем большую работу по развитию сельского хозяйства, возделыванию разнообразных культур, своевременной и без потерь уборке выращенных урожаев. Для этого регулярно закупаем высокопроизводительную сельхозтехнику от ведущих производителей, обеспечиваем земледельцев качественными семенами и минеральными удобрениями, строим новые водохранилища, следим за мелиоративным состоянием почвы. В этом залог успехов тружеников села.

Всех нас радуют высокие сельскохозяйственные показатели, достигнутые благодаря внедрению в производство унаследованного от предков богатого земледельческого опыта в комплексе с последними достижениями науки. Проводимые в отрасли глубокие реформы способствуют динамичному развитию сельскохозяйственного производства, в том числе и хлопководства, повышению уровня жизни селян.

ИП "ТУРКМЕНинформ"