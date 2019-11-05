Парламентская делегация Туркменистана посетила Азербайджан

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 ноября делегация Меджлиса Туркменистана во главе со спикером Гульшат Маммедовой посетила Азербайджанскую Республику.

Поездка была предпринята с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества между двумя странами по линии парламента, в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.

Программа визита включала посещение Милли Меджлиса Азербайджана и Службы "Asan" Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"