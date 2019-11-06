В Ашхабаде открылась книжная выставка

АШХАБАД, 6 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 ноября в Ашхабаде в выставочном центре Торгово-промышленной палаты начали работу 13-я Международная книжная выставка-ярмарка и научная конференция "Книга – путь к сотрудничеству и прогрессу". Участников и гостей выставки приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

Мероприятие организовано с целью демонстрации новых достижений современного печатного дела, полиграфических технологий, а также ознакомления с новинками книжного рынка.

ИП "ТУРКМЕНинформ"