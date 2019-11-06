Обсуждены актуальные вопросы обеспечения безопасности Туркменистана

АШХАБАД, 6 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 ноября Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности.

Заседание было посвящено докладам руководителей военных и правоохранительных органов страны о деятельности вверенных им структур и мерах по обеспечению безопасности и укреплению обороноспособности страны по итогам истекшего периода года.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недостатки, допущенные в работе, был объявлен строгий выговор министру национальной безопасности Яйлыму Бердиеву.

Кроме того, глава государства подписал Указ о назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана, а также о присвоении им квалификационных классов и Постановление о назначении на должность и освобождении от должности прокуроров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"