Глава Туркменистана отправился в Италию

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с двухдневным официальным визитом в Итальянскую Республику.

Целью поездки является проведение переговоров с Президентом Итальянской Республики Серджио Маттарелла, премьер-министром Джузеппе Конте и другими официальными и деловыми лицами страны по вопросам развития сотрудничества между двумя странами по всему спектру приоритетных направлений, по итогам которых будет подписан пакет двусторонних документов.

В рамках визита туркменской делегации организованы туркмено-итальянский бизнес-форум в Риме и выставка экономических достижений и культурного наследия Туркменистана в Милане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"