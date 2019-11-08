Туркменский лидер вернулся из Италии

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов завершил двухдневный официальный визит в Италию, предпринятый с целью обсуждения на высшем уровне актуальных вопросов развития диалога между двумя странами по приоритетным направлениям.

В начале дня глава Туркменистана провел рабочий завтрак с представителями деловых кругов Итальянской Республики, а затем отбыл на встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, по итогам которой был подписан большой пакет документов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества двух стран, в том числе Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Итальянской Республики о воздушном сообщении; Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Итальянской Республики по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинских наук; Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством окружающей среды и охраны земель и моря Итальянской Республики по сотрудничеству в сфере оценки рисков, адаптации и снижения влияния изменения климата; Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и Министерством образования, университетов и исследований Итальянской Республики по сотрудничеству в области образования.

Далее туркменский лидер провел переговоры на высшем уровне со своим коллегой Серджио Маттарелла.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались общие и практические аспекты развития туркмено-итальянских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гумнитарной областях, сферах промышленности, инвестиций, энергетики, транспорта и связи, обеспечения безопасности, текстильной индустрии, ТЭК, туризма, сельского хозяйства и других.

В завершение визита Гурбангулы Бердымухаммедов возложил венок к могиле Неизвестного солдата у монумента "Altare della Patria" ("Алтарь Отечества"), отдав дань уважения и памяти национальным героям Итальянской Республики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"