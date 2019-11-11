Президент провел встречу с членами правительства

АШХАБАД, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание Кабинета Министров, которое было посвящено актуальным вопросам жизни страны.

В ходе мероприятия глава государства заслушал отчеты вице-премьеров о ходе завершающейся хлопкоуборочной кампании, предпринимаемых мерах по развитию взаимодействия с зарубежными странами и организациями, текущем положении дел в сельском хозяйстве, сферах ТЭК, промышленности, транспорта и связи, науки, образования и культуры, ходе строительства объектов социального и экономического назначения, организации досуга школьников в дни зимних каникул.

Была представлена информация, что на сегодняшний день земледельцы преодолели плановую отметку по сбору хлопка в 1 миллион 50 тысяч тонн, для особо отличившихся сборщиков и фермеров приготовлены награды и подарки.

Также было озвучено, что в феврале следующего года будет запущено авиасообщение между Туркменистаном и Саудовской Аравией (городом Джидда) и Малайзией (Куала-Лумпур).

Далее руководители военных и правоохранительных органов отчитались о положении дел во вверенных им структурах. По итогам отчетов туркменский лидер объявил строгий выговор министру юстиции Б.Мухамедову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки.

ИП "ТУРКМЕНинформ"