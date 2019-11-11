Поздравления с Праздником урожая

АШХАБАД, 10 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Праздника урожая, который отмечается в ознаменование окончания хлопкоуборочной страды.

В поздравлении говорится:

"Праздник урожая, отмечаемый на государственном уровне, является символом высокого почитания труда наших дайхан.

Сегодня в результате комплексных преобразований и благодаря труду земледельцев на туркменской земле выращиваются богатые урожаи пшеницы, овощебахчевых и плодово-ягодных культур, "белого золота".

Реформы, проводимые в сельскохозяйственной отрасли, создание специальных земельных фондов, из которых выделяются участки в долгосрочное пользование, создают возможности для рационального использования земельно-водных ресурсов, привлечения в аграрный сектор представителей предпринимательского сообщества, увеличения объемов производства продукции для насыщения внутреннего рынка и экспорта.

Государство создает все условия для плодотворного труда земледельцев. Подтверждением тому служат закупка высокопроизводительной сельскохозяйственной техники, обеспечение земледельцев по льготным ценам минеральными удобрениями, высококачественными семенами, средствами защиты культур от вредителей и болезней, а также своевременное проведение расчетов за сданный урожай.

В свою очередь, труженики села трудовыми успехами отвечают на заботу, проявляемую со стороны государства, вносят достойный вклад в динамичное развитие аграрной отрасли.

Предоставление экономических льгот для сельхозпроизводителей, достойная оценка их труда свидетельствуют о почитании в нашей стране тружеников села. Государство будет и впредь создавать все необходимые условия для земледельцев, повышения уровня их жизни и роста благосостояния.

Желаю сельским труженикам и всем соотечественникам семейного благополучия и больших успехов в труде!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"