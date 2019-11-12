Глава Туркменистана дал старт озеленительной акции

Глава Туркменистана дал старт озеленительной акции11.11.2019 11:20
АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 11 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в традиционной озеленительной кампании, которая уже несколько лет проводится в стране весной и осенью.
Всего в нынешнем году должно быть высажено 1,5 миллиона деревьев и столько же саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда, из них весной было высажено 460 тысяч деревьев хвойных и лиственных пород.
В еваре наряду с туркменским лидером приняли учатие официальные лица и представители общественности.
ИП "ТУРКМЕНинформ"