МИД Туркменистана посетила делегация Грузии

АШХАБАД, 13 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 ноября внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила делегация МИД Грузии, прибывшая в Ашхабад во главе с заместителем министра иностранных дел Михеилом Нинуа.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах международного сотрудничества, ТЭК и энергетики, транспорта и связи и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"